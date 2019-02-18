“الكهرباء” توضح مواقع وأسباب انقطاع التيار الكهربائي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة، ربيع خليفة، إن المنطقة الشرقية مرت اليومين الماضيين بمنخفض جوي حاد مما أسفر عن مشاكل في الشبكة الكهربائية في مدن ومناطق الشرق الليبي.

وأكد خليفة، أن رجال الشركة العامة للكهرباء، كانوا في الموعد لإنهاء وإصلاح كافة الأعطال في كل المدن والمناطق، رغم عدم توقف سقوط الأمطار ليومين علي التوالي مصحوبة برياح قوية، حيث يكون التعامل مع الكهرباء خطيرا في مثل هذه الظروف المناخية.

وأوضح، أن مدينة البيضاء المعروفة ببرودة الطقس، حصل في بعض أحيائها يوم السبت، أعطال متفرقة، أبرزها عطل “محطة الشعلة” التي تغذي أحياء كبيرة داخل المدينة، مؤكدا أنه تم التغلب علي العطل بفضل رجال الكهرباء في المدينة .

وأضاف المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء، أن منطقة القبة، حدث فيها عطل سببه مشكلة في خط شحات القبة جهد 220 ك.ف، وأن العطل تسبب في شبه حالة إظلام تام في المدينة وضواحيها، وتنادى رجال الخطوط الهوائية لإصلاحه، لكنهم لم يتمكنوا نظرا لصعوبة الطقس، وفي اليوم التالي ومنذ ساعات الصباح الأولي ورجال الصيانة متواجدين في الموقع وتم الانتهاء من العطل وإرجاع التيار الكهربائي للمدينة بعد انقطاع تجاوز 24 ساعة .

وعاشت مدينة درنة، أيضا شبه حالة إظلام تام، سببه فصل دوائر التميمي_ درنة، نتيجة الأمطار والرياح، حيثُ أكد خليفة، التغلب على العطل وتوصيل الدوائر 1_2 وإرجاع التيار الكهربائي إلى المدينة .

وتعرضت محطة كهرباء شمال بنغازي التي تعتبر عصب المنطقة الشرقية إلى خروج في الوحدة الثالثة، نتيجة عطل بها، وبحسب المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء فقد تم دخول هذه الوحدة مما ساهم في استقرار الشبكة وبالتحديد في هذه الأيام نتيجة للطلب الزائد علي الطاقة من قبل المواطنين .

وفي يوم الجمعة الماضية قبيل صلاة المغرب حدث خروج للوحدة الخامسة والسادسة والبخارية في محطة الشمال بسبب صاعقة، وتمت السيطرة علي الوضع والرجوع بهن علي الشبكة من جديد .

ولفت خليفة إلى أن وحدة التحكم الجهوي الشرقية، نجحت في توأمة كل المحطات التي تقع في نطاق المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أنهم يعملون دونما انقطاع من أجل نقل الطاقة من محطة كهرباء شمال بنغازي ومحطة الزويتينة، وتوزيعها حسب احتياجات كافة المدن والمناطق، رغم الصعوبات التي يمرون بها كل يوم .

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