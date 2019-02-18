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ليبيتان تجدر متابعتهما خلال العام 2019

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف تقرير إخباري أعدته صحيفة “لوموند” الفرنسية عن حصول 5 نساء إفريقيات على لقب جديرات بالمتابعة خلال العام 2019.

وأشار التقرير إلى وجود ليبيتين من النساء الـ5، هما نجلاء المسلاتي وفاطمة ناصر اللتان أصبحتا مضرب مثل للنجاح وتابعتهما الصحافة الغربية لأكثر من مرة.

وتنحدر فاطمة ناصر من سبها، وبدأت مشروعها بفكرة مبتكرة تتمثل ببرنامج لتوصيل الأطعمة المصنوعة منزليا حمل اسم “يمي”.

وبدأ البرنامج بإعلان بسيط غير محترف ليصبح مثالا للنجاح في التسويق عبر شبكة الإنترنت.

وعملت نجلاء المسلاتي على تشجيع الفتيات لتعلم البرمجة بمشروعها “شي كودز” الذي عملت من خلاله على تنظيم ورش عمل لتدريب الفتيات في مدن ليبية مختلفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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