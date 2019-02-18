“الكفرة العسكرية” تصادر آليات تستخدم في تهريب البشر

أخبار ليبيا 24 – خاص

صادرت دوريات الاستطلاع التابعة لمنطقة الكُفرة الـعسكرية، السبت، ثلاث آليات ذات الدفع الرباعي نوع “تويوتا تندرة”، شمال المدينة .

وأفاد المتحدث باسم منطقة الكفرة العسكرية مفتاح بوزيد، بأن الآليات كانت تقوم بتهريب البشر “هجرة غيرر شرعية”، إلي مدن الشمال الليبي، قادمة من منطقة المثلث السوداني.

وكانت قد ضبطت كتيبة سبل السلام الكفرة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة مؤخرًا، عدد 5 متسللين من الجنسية السودانية على السد الترابي كانت وجهتهم مدن الشمال، حيثُ كانت في انتظارهم سيارة نوع (مازدا)، على الطريق العام.

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