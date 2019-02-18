صنع الله يبدي استعداد المؤسسة الوطنية للنفط لمكافحة مرض اللشمانيا في صبراتة

أعرب رئيس المؤسسة المؤسسة للنفط مصطفى صنع الله، عن استعداد المؤسسة للمساهمة في مكافحة مرض اللشمانيا في صبراتة، وذلك من خلال تزويد البلدية بالمبيدات الحشرية القاتلة للذباب الناقل لهذا المرض.

ووفق ما أورد الموقع الرسمي للمؤسسة، جاء ذلك خلال لقاء عقده مطلع الأسبوع، مع عميد بلدية صبراتة مفتاح البريشني، ومدير عام مركز طب وجراحة القلب والشرايين بصبراتة الدكتور بشير أبوالقاسم، تم خلاله متابعة برامج التنمية المستدامة الجاري تنفيذها في المنطقة، خاصة المشاريع الداعمة لقطاعي التعليم والصحة، وكذلك التطرق إلى إمكانية مساهمة المؤسسة في دعم مركز طب وجراحة القلب.

مشاري

الجدير بالذكر، قدمت كلّ من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليتة للنفط والغاز، الدعم لعدة مشاريع في المنطقة، شملت تطوير وتحديث مستشفى الأورام بصبراتة، وإنشاء محطة تحلية مياه، وصيانة الأجهزة الطبية بمستشفى صبراتة العام والتبرع بسيارتي إسعاف.

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