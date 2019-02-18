هولندا تباشر بتنفيذ برنامج تطوير قدرات المدربين بالمعهد العالي للقضاء أبريل المقبل

أعلن السفير الهولند في ليبيا، البدء بتنفيذ برنامج الدعم الفني الخاص بتطوير قدرات المدربين الليبيبن في المعهد العالي للقضاء، للتعامل مع تحديات المرحلة الانتقالية.

وجاءت هذه الخطوة، عقب سلسلة اللقاءات التي أجراها وزير العدل المفوض محمد لملوم خلال زيارته إلى هولندا الأسبوع الماضي، حيث يشمل هذا البرنامج التدريبي، تطوير قدرات المعهد العالي للقضاء في عدة جوانب لمواجهة التحديات التي تشكلها الجريمة المنظمة، وتهريب البشر والجرائم الالكترونية، وكذلك جرائم الفساد المالي.

الجدير بالذكر، سيعقد هذا البرنامج المتوقع البدء بتنفيذه مطلع أبريل المقبل ، بتمويل كامل من الجانب الهولندي.

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