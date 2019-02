السراج يتدارس رفع مرتبات عاملين بقطاع الصحة

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اجتماعا مع اللجنة المشكلة بقرار من الرئاسي لدراسة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعته لقطاع الصحة وإجراءات تحسين مرتبات الكوادر الصحية وحرصه على تحسين أوضاع العاملين بهذا القطاع.

وبحسب البيان فقد تمت مناقشة نتائج عمل اللجنة وتوصياتها وإحالة عدد من الملاحظات للإدارة القانونية بوزارة عدل الوفاق لإبداء الرأي القانوني بشأنها، فضلا عن بحث بعض التعديلات المقترحة تمهيدا لصياغة القرار حول المرتبات بصورة متكاملة ورسمية.

وقدّم مدير المركز الوطني لتطوير النظام الصحي سمير صقر عرضا لما تم اتخاذه حيال تنظيم المهن الصحية وتقديم الخدمة عن طريق المناطق الصحية المتكاملة .

هذا وحضر الاجتماع وكيل وزارة صحة الوفاق محمد هيثم ومدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي سمير صقر وممثل نقابة الأطباء الطاهر عبد العزيز ومندوب إدارة الشؤون القانونية عبد الرحمن بشير ورئيس لجنة دراسة المرتبات فوزي أونيس.

