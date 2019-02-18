السراج يبحث تحسين مرتبات الكوادر الصحية

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الاثنين، مع ممثلين عن اللجنة المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي لدراسة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، أنه تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس،مناقشة نتائج عمل اللجنة وتوصياتها، حيث احيلت عدد من الملاحظات على الإدارة القانونية بوزارة العدل لإبداء الرأي القانوني حيالها، كما جرى نقاش حول بعض التعديلات المقترحة تمهيداً لصياغة القرار حول المرتبات بصورة متكاملة ورسمية.

من ناحية أخرى عرض مدير المركز الوطني لتطوير النظام الصحي على السراج ما تم اتخاذه حيال تنظيم المهن الصحية، و تقديم الخدمة عن طريق المناطق الصحية المتكاملة.

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