الوطنية للنفط تعلن استكمال مشروع المياه الصالحة للشرب في بشر

أعلنت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، استكمال تنفيذ مشروع المياه الصالحة للشرب في منطقة بشر.

وبحسب الموقع الرسمي للمؤسسة، جاء هذا الإعلان، بعد مرور شهرين من العمل على خط النهر الصناعي الذي يمتدّ على طول 38 كم، بالتعاون مع مكتب المجلس البلدي ببشر، والشركة العامة للمياه والصرف الصحّي.

الجدير بالذكر، يأتي هذا المشروع، ضمن إطار استراتيجية التنمية المستدامة المتبعة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط،التي تهدف إلى تحسين المستويات المعيشية للسكّان في المناطق المجاورة للحقول النفطية.

