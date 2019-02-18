قنصل ليبيا بتونس يرد على منتقدي استقباله لـ دوردة

أعرب القنصل العام الليبي في تونس محمد المرداس، عن مباركته للإفراج عن القيادي السابق أبوزيد دوردة، واصفا تلك الخطوة بـ”الممتازة”.

وقال المرداس في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، إن خطوة الإفراج عن دوردة هي خطوة ممتازة في طريق تحقيق المصالحة الوطنية ولم الشمل ولم الفرقاء بين أبناء الوطن الواحد، والتاريخ الذي اختير فيه للإفراج عن دوردة تاريخ موفق جدا حتى يكون جماعة سبتمبر شركاء في الوطن في هذا اليوم.

وفي رده على الانتقادات التي وجهت إليه بسبب استقباله لدوردة بمطار قرطاج في تونس قال المرداس ” أن دائما هناك من يريد الاصطياد في الماء العكر، وأقول لهم هكذا تبنى الدول فالدول تبنى بالتسامح، وليبيا انشاء الله من حسن إلى أحسن”.

وكان المرداس قد علق في وقت سابق أمس الأحد على تلك الانتقادات قائلا “صايره ضجة بسبب استقبالي للسيد (ابو زيد دورده) نعم استقبلت “دولة رئيس الوزراء السابق” بعد الافراج عنه وربي يشفيه صاحب الموقف الثابت.. أنا احترم هذا الرجل كثيراً وخاصةً وهو يناديني (ولدي).. نسأل الله يزده من الشفاء والعافية.. ليبيا للجميع ..هذا الرجل محترم يجب أن يحترم”.

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