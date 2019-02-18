وكيل وزارة الموارد المائية يفتح ملف الصرف الصحي بسبها‎

اجتمع ابراهيم بن غلبون وكيل وزارة الموارد المائية بحكومة الوفاق صباح اليوم الإثنين بديوان المجلس البلدي بسبها مع احمد امجبر مدير شركة المياه والصرف الصحي بسبها والسيد / حامد الخيالي عميد البلدية وعلي السعيدي عضو مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية وبعض المسؤولين والمهتمين بأزمة الرف الصحي بسبها. وتناول الإجتماع البحث في استكمال عملية توفير المعدات اللازمة من أجل الإسراع في التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة في تنفيذ مراحل حل ازمة شبكة الصرف الصحي وخاصة المحطة الرئيسية الواقعة بمنطقة حجارة شمال سبها. كما أكد بن غلبون ان الحكومة المؤقتة تبذل ما بوسعها من أجل راحة المواطنين بالجنوب وخاصة ازمة الصرف الصحي والتي تحتاج لوقفة جادة حتى لا تسبب كارثة بيئية في سبها . واطلع بن غلبون على الدراسات والبحوث المقدمة من الشركة لدراستها باسرع وقت وتنفيذها على ارض الواقع .

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