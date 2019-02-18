مجلس الدولة يواصل مناقشاته حول الملتقى الوطني

عقدت اللجنة المكلفة من قبل المجلس الأعلى للدولة لوضع تصور حول الملتقى الوطني الجامع برئاسة النائب الثاني “فوزي العقاب” اليوم الاثنين، اجتماعا مع ممثلين عن أعيان طرابلس الكبرى وبعض النشطاء السياسيين. وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، تم خلال الاجتماع النقاش حول الملتقى الوطني المزمع عقده في المدة القادمة برعاية البعثة الأممية، والاستماع إلى وجهات نظرهم فيما يخص هذا الملتقى، وطرح رؤيتهم لوضع حل للانسداد السياسي الحاصل في البلاد.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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