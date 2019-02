المتوسط:

أعرب رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، عن استعداد المؤسسة للمساهمة في مكافحة مرض اللشمانيا، وذلك من خلال تزويد بلدية صبراته بالمبيدات الحشرية القاتلة للذباب الناقل لهذا المرض.

وأشار خلال لقائه عميد بلدية صبراته مفتاح البريشني، و مدير عام مركز طب وجراحة القلب والشرايين بالمدينة بشير ابوالقاسم، بمقر المؤسسة بطرابلس إلى إمكانية مساهمة المؤسسة في دعم مركز طب وجراحة القلب، وذلك عن طريق شركة مليته للنفط والغاز التابعة للمؤسسة.

وتطرق المجتمعون إلى برامج التنمية المستدامة الجاري تنفيذها في المنطقة، خاصة المشاريع الداعمة لقطاعي التعليم والصحة.

The post الوطنية للنفط تعلن استعداداها للمساهمة في مكافحة اللشمانيا بصبراته appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية