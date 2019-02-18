اتفاق بين الحكم المحلي والاقتصاد لتسهيل الخدمات المحلية

اجتمع وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، اليوم الاثنين، مع وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي، بحضور عضو المجلس الرئاسي محمد العماري زايد. وتم خلال اللقاء التوقيع على محضر اتفاق بين الوزارتين لنقل اختصاصات القطاع إلى البلديات لتسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات المحلية ذات العلاقة بنشاط القطاع، وذلك في إطار الحرص على تفعيل القانون رقم (59) لسنة 2012 للإدارة المحلية ودعم اللامركزية نحو عمل جاد تتبناه وزارة الحكم المحلي في خطوات ملموسة تقوم بها نحو تفعيل دور المجالس البلدية ونقل الاختصاصات إليها.

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