ليبيا المركزي يطلق الإصدار الثاني من فئة الدينار الليبي

أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرالس اليوم الإثنين إطلاق الإصدار الثاني من فئة الدينار الليبي للتداول.

ويحمل الإصدار صورًا لشيخ المجاهدين عمر المختار، وقوس ماركس أوريليوس، ومصفاة البريقة النفطية.

وأوضح المصرف أن الإصدار النقدي الجديد مصنوع من مادة البوليمر البلاستيكية التي تتميز بأنها أكثر أمانًا من التزييف، كما يتميز بسهولة استخدامه في ماكينات الصرف الآلي، ويعادل 4 أضعاف العملات المصنوعة من القطن.

