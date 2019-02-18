أمن شحات تنفي الأخبار المتداولة بشأن القبض على وكيل وزارة الاقتصاد

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفي الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بو أكريم الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن القبض على وكيل وزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة ببوابة شحات .

وطالب بوأكريم كافة وسائل الإعلام بعدم نشر مثل هذه الأخبار ختى التأكد من مصادرها، لافتًا إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة تداول أخبار تخص مديرية أمن شحات من مصادر لا تتبع المديرية .

وأكد أن أي تصريح صحفي أو خبر خاص بالمديرية يتم نشره في الصفحة الخاصة بالمديرية أو عن طريق الحساب الشخصي للناطق باسم المديرية الملازم حسن بوأكريم .

وأضاف أنه لا يتم نشر أي قضية عبر صفحة المديرية إلا بعد عرض القضية على النيابة العامة للاختصاص، وبعدها يتم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام .

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