اختتام فعاليات المخيم الكشفي لكشاف سبها‎

اختتمت بمقر فوج البوانيس للكشافة والمرشدات بمنطقة سمنو ببلدية وادي البوانيس فعاليات المخيم التدريبي لفرق المتقدم على مستوى مفوضية الكشاف والمرشدات سبها. شارك في المخيم الذي استمر لمدة ثلاثة ايام 25 كشاف من مختلف الافواج التابعة لمفوضية سبها حيث تدرب المشاركين فيه على العديد من التدريبات العملية على كيفية أنشاء مواقد الطهي وفنون الحبل والعقد والالعاب الكشفية المتنوعة . ويهدف المخيم حسب القائمين عليه إلي تمكين الكشافين من الاعتماد على النفس وكيفية الاستفادة من المواد الطبيعية وتعارف الكشافين على بعضهم وتبادل الراي والمعلومات العامة .

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