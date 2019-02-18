دعوة لتسليم سيارات الدفع الرباعي وأجهزة المخابرة في الكفرة

دعت منطقة الكفرة العسكرية جميع الافراد من العسكريين والمدنيين الذين بذمتهم اليات عسكرية من السيارات ذات الدفع الرباعي واجهزة المخابرة تسليمها فورا الى منطقة الكفرة العسكرية. وقالت في تعميم لها بان هذا الاعلان جاء بناء على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية مؤكدة بانه ستتخذ الاجراءات القانونية للمخالفين لهذه التعليمات . من جهة اخرى صادرت قوة دوريات الاستطلاع بـمنطقـة الـكُفـرة الـعسكـريـة ثلاثة سيارات ذات دفع رباعي نـوع تايوتا تـنـدرة شمال مدينة الكفرة تقوم بـتهـريـب المهاجرين الغير شرعيين الى مناطق و مـدن الـشمال اللـيبـي قادمة من المثلث الـسوداني .

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