بعد انتهاء أعمال الصيانة في مدارس سرت، أفاد المكتب الإعلامي لبلدية سرت، بأنَّ الفصول ستكون في استقبال طلاب المدينة بشكلٍ جديد مع بداية الدراسة.

وأضاف المكتب الإعلامي لبلدية سرت، في بيانٍ لها، أنَّ الفصول التي كانت مغلقة لسنواتٍ مضت في المدينة، ستستقبل الطلاب بعد انتهاء عطلة نصف السنة الدراسية.

