مجلس الدولة يبحث مع أعيان طرابلس الكبرى التحضير لـ«الملتقى الوطني»

عقدت اللجنة المكلفة بإعداد تصور حول الملتقى الوطني الجامع بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الاثنين، اجتماعًا بممثلين عن أعيان طرابلس الكبرى وبعض النشطاء السياسيين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأشار بيان لمكتب الإعلام بالمجلس الأعلى للدولة، إلى أنّ الاجتماع تناول آخر المستجدات حول الملتقى الوطني المزمع عقده في الفترة المقبلة برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، والاستماع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس وطرح رؤيتهم لوضع حل للانسداد السياسي الحاصل في البلاد..

ونصّت استنتاجات باليرمو على إقامة المؤتمر الوطني الجامع مطلع العام الجاري، وأعقبها إصدار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارًا بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر.

ويعتبر المؤتمر الوطني المرتقب، وفق مراقبين، فصلاً جديداً يُراهن عليه الجميع لخروج ليبيا من أزمة تعيشها منذ سنوات، بالنظر إلى وضع إطار زمني للملتقى يكون في الأسابيع الأولى من 2019.

وكان المبعوث الأممي غسان سلامة عبّـر عن ارتياحه للتقدم المحرز في الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الليبي «المؤتمر الجامع» بحضور مختلف الفرقاء الليبيين، ما يمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بها والمصادقة على الدستور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

