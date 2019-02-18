مديرية الزاوية: إنهاء إجراءات العمال التونسيين لتسفيرهم لبلادهم

قال مساعد مدير أمن الزاوية للشؤون الأمنية علي الأسطى إنهم أنهوا إجراءات ترحيل العمال التونسيين الـ14 الذين جرى تحريرهم، تمهيدا لنقلهم جوا إلى بلادهم.

وأكد الأسطى في تصريح لليبيا الأحرار الاثنين؛ تكليف دوريات من النجدة والإسناد والبحث الجنائي، بمرافقتهم إلى مطار معيتيقة في طرابلس؛ تمهيدا لعودتهم إلى بلادهم بناءا على رغبتهم، وفق قوله.

من جانبه قال المدير التنفيذي للشركة التي يعمل بها الموظفون والمتعاقدة مع مصفاة الزاوية؛ قال إن العمال بصحة جيدة، وإن عملية تحريرهم جرت بحرفية عالية دون أضرار أو بشرية؛ وذلك بعد سلسلة من البحث والتحري دامت أربعة أيام، وفق وصفه.

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