ألف إرهابي تونسي عادوا من بؤر التوتر إلى غاية 2018‎

أكد رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب العميد المتقاعد مختار بن نصر أن عدد الإرهابيين التونسيين العائدين من بؤر التوتر بلغ 1000 إرهابي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى غاية أكتوبر 2018.

كما كشف بن نصر، خلال جلسة استماع بالبرلمان اليوم الإثنين، أنه تم منذ نحو أسبوعين إعادة أربعة إرهابيين من بؤر التوتر إلى تونس، وذلك بطلب من السلطات، وهم اليوم بين أيدي القضاء. ولفت رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب إلى أن عددا من الإرهابيين التونسيين يعودون من بؤر التوتر بطرق سرية.

وأوضح أن الإرهابيين العائدين يقفون أمام القضاء ويتم إيداعهم السجن إذا تورطوا في عمليات إرهابية، لكن من لا تثبت ضدّه جريمة القيام بأعمال إرهابية، يتم إخضاعه للرقابة الإدارية أو الإقامة الجبرية. وعقدت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي، اليوم الإثنين، جلسة استماع لرئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بخصوص عرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وأحدثت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب في 2016، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب. وقامت اللجنة منذ انطلاق عملها بتجميد أموال وممتلكات حوالي 60 إرهابيا وتنظيما إرهابيا. ووفق إحصائيات رسمية يبلغ عدد الإرهابيين التونسيين الذين التحقوا ببؤر التوتر، وعلى رأسها سوريا وليبيا 2900 عنصرا.

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