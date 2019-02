المتوسط:

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، اليوم، في بنغازي، مع رئيس البلدية وممثلي المدينة.

وأطلع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، على إعادة تفعيل أنشطة الأمم المتحدة في المنطقة الشرقية، كما ناقش معهم القضايا الملحة والعاجلة التي تحتاج إلى تنسيق وثيق بين البعثة والسلطات المحلية.

