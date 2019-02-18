توقعات حالة الطقس والبحر ليوم الثلاثاء 19 فبراير في ليبيا

توقع خبراء بالارصاد في تقرير حول حالة الطقس والبحر ليوم الثلاثاء 19 فبراير ان تشهد مناطق الشمال الغربي اجواء مستقرة فيما تشهد مناطق الخليج والشمال الشرقي ايضا اجواء مائلة للبرودة وامطار خفيفة على مناطق الجبل الاخضر.

التوقعات الجوية ليوم الغد الثلاثاء 19 فبراير 2019:

يخيم على طقس مناطق الشمال الغربي اجواء مستقرة نسبيا مع سماء مغطاة ببعض السحب العالية الرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية خفيفة السرعة درجات الحرارة معتدلة بحيث تتراوح مابين 18 إلى 20 درجة ومابين 15 إلى 18 درجة على مرتفعات الجبل الغربي.

فيما يشهد طقس مناطق الخليج اجواء مستقرة نسبيا مع سماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية هادئه إلى خفيفة السرعة درجات الحرارة معتدلة بحيث تتراوح مابين 16 إلى 18 درجة.

ويسيطر على طقس مناطق الشمال الشرقي اجواء مستقرة ومائلة للبرودة قليلا مع سماء قليلة السحب قد ترافها امطار خفيفة على مناطق الجبل الاخضر الرياح شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 15 إلى 17 درجة ومابين 10 إلى 13 درجة على مرتفعات الجبل الاخضر.

ويشهد طقس مناطق الوسط الغربي والجنوب الغربي اجوء مستقرة ودافئة نسبيا مع سماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة ترتفع قليلا مقارنة بالايام الماضية بحيث تتراوح مابين 20 إلى 28 درجة.

فيما تشهد مناطق الجنوب الشرقي والوسط الشرقي اجواء مستقرة درجات حرارة معتدلة بحيث تتراوح مابين 18 إلى 21 درجة مع سماء صافية ورياح هادئه إلى خفيفة السرعة.

ويكون البحر على طول الساحل يبقي هادي إلى خفيف الموج ارتفاع الموج لاتجاوز 1.00 متر. والله اعلم.

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