انقطاعات الكهرباء تُضيّق على أهالي بدر

رغم وجود محطة 66 الجديدة منذ عام 2010 في بدر، إلا أن انقطاعات التيار الكهربائي في المنطقة ما تزال مستمرة، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين والعاملين بدائرة توزيع الكهرباء الذين يقضون أغلب الأوقات في الصيانة والمتابعة المستمرة بإمكانيات بسيطة.

وتعاني المحطة من تسرب الغاز، بالإضافة إلى عدم توصيل التيار الكهربائي إليها من قبل مهندسين مختصين بشركة الكهرباء لتحل محل عمل المحطات الصغيرة بالمنطقة التي تعمل بالنظام القديم.

كما تتعرض خطوط الكهرباء لمشاكل عدة منها خط كهرباء المشروع الزراعي الذي يعتبر سببا رئيسيا في انقطاع بعض الخطوط السكنية بشكل دائم نتيجة لوجود أغصان الأشجار.

وعبّر العاملون بدائرة توزيع بدر عن استيائهم من الوضع الذي تمر به خطوط الكهرباء بمدينتهم طيلة السنوات الماضية وإلى هذه اللحظة، لكن إدخال المحطة 66 للعمل سيساهم في التقليل من الانقطاعات التي تشهدها المنطقة.

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