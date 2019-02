‏تكثيف الدوريات الأمنية ونقاط التفتيش في مدينة شحات

المتوسط:

أفاد الناطق باسم مديرية أمن شحات، حسن بو أكريم، بأنَّ المديرية باشرت في تنفيذ خطة أمنية لمنع أي خرق أمني بالتزامن مع الذكري الثامنة لثورة فبراير, مشيرًا إلى أن الخطة تعتمد على تكثيف التمركزات والدوريات بالإضافة إلي رفع حالة الاستعداد القصوى.

وأصدر مدير الأمن المكلف عقيد خالد عبدالله، تعليماته بتنفيذ خطة أمنية بحدود بلدية شحات لمنع أي خرق بعد تحرير مدينة درنة من الإرهاب، بالإضافة إلى أنَّ الخطة تعتمد على نشر تمركزات إضافية من أعضاء الشرطة وتفعيل دوريات أمنية دخل البلدية لمنع أي اختراق أمني أو أي تحركات من الخلايا النائمة.

وأشار الناطق باسم المديرية، إلى أنه تم تكليف المساعد للشؤون العامة بالمديرية العقيد عز الدين المجدوب، بالإشراف ومتابعة عمل الخطة، ومناقشة تداعيات العمل ومدى إظهار مستوي الأمن بالشكل المطلوب وإبلاغ مدير الأمن بمجريات الخطة الأمنية.

