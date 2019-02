المتوسط:

قامت وزارة الحكم المحلي التابع لحكومة الوفاق الوطني، بـ توقيع اتفاق مع وزارة الاقتصاد والصناعة لنقل اختصاصات بعض القطاعات إلى البلديات.

وأشارت وزارة الحكم المحلي، خلال منشورٍ لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنَّ هذا التوقيع يُساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات المحلية ذات العلاقة بنشاط القطاع.

