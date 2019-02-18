مقترحات لسد النقص الحاد في كليّات الطب

وضعت لجنة التّعليم الطبي للمرحلة ما قبل السريريّة التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، الاثنين، مجموعة من المقترحات لحل مشكلة النقص الحاد بأعضاء هيئة التدريس والتجهيزات في كليّات الطبّ البشريّ بجميع الجامعات بليبيا.

واقترحت اللجنة تمكين الطلاب من متابعة المحاضرات عن بعد (البث المباشر)، وتسجيل المحاضرات من قِبل نخبة من أعضاء هيئة التدريس الذين لهم الخبرة العلميّة والتربويّة في طرق التدريس، وتكليف منسِّق خبير في تخصصه لكل مادة ليتابع جميع النواحي المتعلقة بالمادة.

وتبين من خلال دراسة هذا الموضوع من المكلَّفين وجود ملاحظات لا بد من حلها وهي: الفروقات في الكمّ بالمقرّرات في كليات الطب البشر، وصعوبة البث المباشر في آن واحد نظراً لتفاوت معدلات الإنجاز وإشكالية التقنية؛ ولذلك يصعب تمكين الطلاب من متابعة المحاضرات عن بعد في السنة الحالية؛ و بذلك تم تأجيل هذه الخطوة للسنة القادمة.

وقالت وزارة التعليم إن اللجنة عملت على حصر الإنجاز لجميع الكليات، وبذلك وصلت إلى تسجيل المحاضرات وإرسالها إلى الكليّات، حتى يتمكّن الطلاب من متابعة المحاضرات مع شرط حضورهم.

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