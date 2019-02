المتوسط:

أفاد مساعد مدير أمن الزاوية للشؤون الأمنية، علي الأسطى، بأنهم قاموا بإنهاء إجراءات ترحيل العمال التونسيين الـ14 الذين جرى تحريرهم، تمهيدا لنقلهم جوا إلى بلادهم.

وأشار الأسطى، إلى تكليف دوريات من النجدة والإسناد والبحث الجنائي، بمرافقتهم إلى مطار معيتيقة في طرابلس؛ تمهيدا لعودتهم إلى بلادهم بناءا على رغبتهم.

وفي سياقٍ ذي صلة، لفت المدير التنفيذي للشركة، إلى أنَّ العمال بصحة جيدة، وإن عملية تحريرهم جرت بحرفية عالية دون أضرار أو بشرية؛ وذلك بعد سلسلة من البحث والتحري دامت أربعة أيام.

The post «أمن الزاوية»: إنهاء إجراءات ترحيل العمال التونسيين إلى بلادهم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية