دوريات الاستطلاع بالكفرة تصادر 3 سيارات تقوم بتهريب المهاجرين

قامت منطقة الكفرة العسكرية، بدعوة جميع الأفراد من العسكريين والمدنيين الذين بذمتهم آليات عسكرية من السيارات ذات الدفع الرباعي واجهزة المخابرة تسليمها فورا إلى منطقة الكفرة العسكرية.

وجاءت هذه الدعوة، بناء على تعليمات القيادة العامة للجيش الليبي، مؤكدة أنها ستتخذ الاجراءات القانونية للمخالفين لهذه التعليمات.

وصادرت قوة دوريات الاستطلاع بـمنطقـة الـكُفـرة الـعسكـريـة، 3 سيارات ذات دفع رباعي نـوع تايوتا تـنـدرة شمال مدينة الكفرة تقوم بـتهـريـب المهاجرين الغير شرعيين الى مناطق و مـدن الـشمال اللـيبـي قادمة من المثلث الـسوداني.

