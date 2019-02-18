“الرقابة” تتصدى لشحنتي أغذية مخالفتين

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الاثنين، عن رفضه إدخال شحنتين غذائيتين في ميناء الخمس وبنغازي.

وأوضح المركز بصفحته في “فيسبوك” إنه رفض دخول شحنة من “خل التفاح” تبلغ 1520 كرتونة قادمة من تركيا إلى بنغازي.

وبين المركز أن الشحنة تم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية الليبية الخاصة بالبيانات التوضيحية على أغلفة وعبوات المواد الغذائية رقم 53 لسنة 2003.

وبشأن الشحنة الثانية، بيّن المركز أنها كانت “كركم حب” بكمية 222 كيسا كل واحد يبلغ وزنه 25 كغم، قادمة من الهند إلى ميناء الخمس.

وأشار مركز الرقابة على الاغذية والأدوية أنه رفض الشحنة بسبب تسرب مياه الأمطار إلى الأكياس.

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