ربطت إذاعات مدن الواحات الثلاث جالو وأوجلة واجخرة أثيرها لبث برنامج مشترك مباشر بهدف تغطية احتفالات منطقة الواحات بالذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير. يشار إلى أن اتفاقاً أبرم في مدينة اجخرة الأسبوع الماضي بين الراديوهات الثلاثة بمناسبة اليوم العالمي للراديو. تأتي هذه البادرة كخطوة أولى للتعاون بين الإذاعات الثلاث والتي ستتبعها العديد من المبادرات للاستفادة من الخبرات لتقديم محتوى أفضل.

