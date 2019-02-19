اتلاف مواد غذائية وأدوية في المرج

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قام الحرس البلدي في مدينة المرج بالجبل الأخضر بإتلاف كميات من المواد المنتهية الصلاحية تكونت من مواد غذائية وأدوية .

تمت عملية الإتلاف بعد جولة لعناصر جهاز الحرس البلدي فرع المرج على مدار اليومين الماضيين صادر خلالها هذه المواد بعد ضبطها في بعض المحال والصيدليات.

كما أقفل رجال الحرس البلدي مجموعة من المحلات ومصانع الحلويات بالمدينة وحسب ماصرح به رئيس مركز الحرس البلدي المرج “عطية أدم خطاب”، لمراسل القناة فإن مرؤوسيه يواصلون عملهم والواجبات المناطة بهم من أجل حماية المستهلك بالرغم مايعاني منه الجهاز بالمرج من قلة الامكانيات كنقص في الأفراد والسيارات وسوء حالة المقر.

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