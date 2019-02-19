وقفة احتجاجية للمعلمين في غات

نظم عدد من المدرسين والمُدرسات على مستوى بلدية غات،صباح أمس الإثنين وقفة احتجاجية أمام مكتب مراقبة التعليم بالبلدية الكائن في مدينة غات .

طالب المعلمون والمعلمات في وقفتهم بمرتبات العقود المصنفة ومرتبات المتعاونين المتوقفة منذ 5 سنوات، وعلاوة الحصص لجميع المدرسين.

وتوعد المدرسون والمُدرسات برفع سقف احتجاجتهم التي قد تصل لإيقاف العملية التعليمية بمدن وقرى بلدية غات، ما دفع مسؤول مراقبة التعليم ببلدية غات إلى أن يخرج للمحتجين ليوضح لهم أسباب التأخر في صرف مستحقاتهم واعداً إياهم بصرفها خلال أيام.

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