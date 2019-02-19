البعثة الأممية: غسان سلامة ناقش مع حفتر 3 ملفات هامة

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنّ المبعوث الأممي غسان سلامة ناقش مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، يوم الاثنين، 3 ملفات هامة تتعلق بتطورات الوضع في ليبيا.

وأشارت البعثة في بيان مقتضب عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أنّ حفتر وسلامة ناقشا «التطورات في الجنوب، والوضع الإنساني في درنة، والاستعدادات للملتقى الوطني»، فضلاً عن الوضع السياسي في ليبيا بشكل عام.

وجاء لقاء حفتر وسلامة بالتزامن مع جولات يحاول إزاءها المبعوث الأممي تنفيذ خطوات الطريق التي يعكف على التحضير لها حاليًا، وتستهدف عقد الملتقى الوطني الجامع خلال الفترة القليلة المقبلة.

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