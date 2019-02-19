الجمالي: الانتخابات هي بوابة الخروج من الوضع المتأزم

قال مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي إن الانتخابات هي بوابة الخروج من الوضع المتأزم الذي تعيشه ليبيا منذ 8 سنوات.

وأشار الجمالي في تصريحات صحفية، إلى أن أبرز التحديات التي تواجهها الحالة الليبية، هي صراع نفوذ الأطراف السياسية الحاكمة في البلاد، فكل طرف سياسي متشبث بموقفه وموقعه، ويأبى التراجع أو التنازل، فتحولت هذه التجاذبات والانقسامات السياسية إلى عقدة التفاوض، مؤكداً أنه إذا لم تستجب أطراف الصراع لنداء الوطن، وظلت متمسكة بمواقف الرفض وترحيل المواعيد المحددة للانتخابات، أو عدم الالتزام بها، ستدفع الأزمة الليبية إلى طريق مسدود.

كما أكد المبعوث العربي إلى ليبيا بأن أمور الليبيين ينبغي أن تسوى بأيديهم، فهم أصحاب الشأن، وهم من يقررون الموعد النهائي والفعلي للانتخابات، لافتاً إلى أنه لا يخفى على أحد أن التدخلات الأجنبية أربكت التسوية السياسية، وأضاف أن بلاء ليبيا اليوم هو الاستقواء بالجهات الأجنبية، والذي فتح طريقاً أمام التدخل في الشأن الليبي، ناهيك عن ترحيب بعض الأطراف الليبية به، لضمان مصالحها في البلاد.

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