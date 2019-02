المتوسط:

أكد مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، أنَّ الانتخابات هي بوابة الخروج من الوضع المتأزم الذي تعيشه ليبيا منذ 8 سنوات.

وأضاف الجمالي، أنَّ أبرز التحديات التي تواجهها الحالة الليبية، هي صراع نفوذ الأطراف السياسية الحاكمة في البلاد، فكل طرف سياسي متشبث بموقفه وموقعه.

وأوضح الجمالي، أنَّ هذه التجاذبات والانقسامات السياسية تحولت إلى عقدة التفاوض، مؤكداً أنه إذا لم تستجب أطراف الصراع لنداء الوطن، وظلت متمسكة بمواقفها الرفضة وترحيل المواعيد المحددة للانتخابات، أو عدم الالتزام بها، ستدفع الأزمة الليبية إلى طريق مسدود.

The post مبعوث الجامعة العربية: الانتخابات الحل الوحيد للخروج من المأزق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية