الاعتداء على 4 آبار في منظومة الحساونة وتحذيرات من انقطاع الإمداد المائي

أكدت منظومة الحساونة – سهل الجفارة، الاعتداء على 4 آبار من خلال السرقة والتخريب للمحولات الكهربائية.

وبحسب ما أورد المكتب الإعلامي للمنظومة، ارتفع عدد الآبار التي تم تخريبها وسرقتها وخروجها عن الخدمة إلى (96) بئراً ،منذ بداية العام 2017.

وناشدت منظومة الحساونة – سهل الجفارة كافة الجهات المسؤولة والعسكرية بالدولة، بتحمل مسؤوليتهم أمام المواطن والوطن، من خلال توفير الحماية لحقول الآبار للحفاظ على إستمرار ضخ المياه.

كما وحذرت إدارة المنظومة، من خطورة هذه الاعتداءات الإجرامية الذي يترتب عليها عجز في الإمداد المائي وعدم القدرة على تلبية إحتياجات المدن والمشاريع الزراعية من المياه، بالمنطقة الغربية والوسطى بشكل منتظم .

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