باشاغا يجري مباحثات فى المغرب قادماً من الولايات المتحدة

ليبيا – إعتبر وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أن المشكلة في ليبيا، تكمن في التدخل الخارجي في الشأن الليبي وذلك فور وصوله المغرب قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية .

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بورويطة أمس الإثنين، تم خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية في ليبيا وأثرها على عملية الإستقرار داخلياً وخارجياً.

,أوضح باشاغا خلال اللقاء، أن الوضع الأمني في ليبيا بدأ يتحسن بشكل ملحوظ ويشهد حالة من الإستقرار، مبنياً أن دعم المغرب في هذا الشأن، سيساهم في تطوير عمل المؤسسات الأمنية سواء كانت محلياً أو دولياً.

من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، أن المغرب وعلى المستوى السياسي تدعم بشكل تام الإستقرار في ليبيا ، داعياً إلى ترجمة هذا الدعم السياسي إلى برامج عملية.

كما ولفت الوزير المغربي، إلى أن التدخلات الخارجية هي العدو والمشكلة الأساسية في عدم الإستقرار في ليبيا وذلك على حد تعبيره .

المرصد – متابعات

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