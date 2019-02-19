مسؤول تركي يعلق بشأن تقديم “حفتر” شكوى ضد تركيا بمجلس الأمن

قلل المبعوث التركي إلى ليبيا، والنائب البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية” في أنقرة، أمر الله إيشلر، من نية اللواء خليفة حفتر, تقديم شكوى ضد تركيا في مجلس الأمن.

وأوضح إيشلر في مقابلة أجراها المسؤول التركي مع وكالة الأناضول للأنباء، “لا أصدق تلك الأنباء، وحتى لو كانت صحيحة لن تؤدي إلى نتيجة، لأن الجميع يعرف أن تركيا تدعم الوحدة والاستقرار في ليبيا وتقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف هناك”.

وقال “إيشلر” أن تركيا متمسكة بمبادئها في سبيل حل الأزمة الليبية، انطلاقا من رغبتها في إحلال الأمن والسلام والاستقرار في البلاد.

وأكد أن بلاده تؤدي دورا إيجابيا في إطار مساعي الحل في ليبيا، داعيا كافة الأطراف للتعامل بإيجابية مع الأمر والابتعاد عن تطبيق المعايير المزدوجة.

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