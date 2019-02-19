(شاهد الصور) ترحيل العمال التونسيين الـ 14 إلى بلادهم

الزاوية-طرابلس

انهت مديرية أمن الزاوية، الثلاثاء، إجراءات ترحيل العمال التونسيين الـ 14 تمهيدا لنقلهم جوا عبر مطار معيتيقة إلى تونس.

وكان قد أعلن القنصل التونسي في ليبيا أنه تم الإفراج عن العمال التونسيين الـ14 الذين خطفوا الخميس في مدينة الزاوية غرب ليبيا.

ولم تقدم تفاصيل أخرى عن ظروف الإفراج عن الرهائن التونسيين الذين طلبت المجموعة المسلحة التي خطفتهم الإفراج عن ليبي مسجون في تونس بعد إدانته بتهريب المخدرات، مقابل الإفراج عنهم.

وبحسب وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن الزاوية انهيت الإجراءات وسط تشديد أمني لدوريات النجدة والسيطرة والبحث الجنائي التابعين للمديرية.

وكانت المجموعة قد طالبت في فيديو، نشر الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإفراج عن ليبي محكوم عليه في تونس بالسجن 20 عاما في قضية تهريب مخدرات مقابل إطلاق سراح المخطوفين. وظهر في الفيديو الذي لا تتجاوز مدته الدقيقتين الرهائن التونسيون الـ14، إذ عرف كل واحد منهم بهويته ومسقط رأسه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية