الأوضاع الأمنية في ليبيا على أجندة «باشاغا» ووزير خارجية المغرب

ناقش وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وخلال اللقاء الذي عقد في الرباط، تمَّ تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الأمنية في ليبيا وأثرها على عملية الاستقرار في الداخل والخارج، فيما أكد باشاغا تحسن هذه الأوضاع بشكل ملحوظ في وقت يسهم فيه دعم المغرب محليا ودوليا في تطوير عمل المؤسسات الأمنية.

وأشار باشاغا، إلى ضرورة وجوب ابتعاد الليبيين عن الأجندة الخارجية وامتلاك القدرة على تنظيم أنفسهم من دون أي تدخل خارجي وتعزيز الخطاب الوطني المساعد على رأب الصدع.

