المشير حفتر يوجه بتذليل الصعاب في بلدية بنغازي

شدد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، على ضرورة المباشرة وبشكل عاجل بإنهاء أي إجراءات تعيق الإعمار وتذليل الصعاب في بلدية بنغازي .

جاء ذلك خلال استقباله رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بو جواري، أمس في الرجمة، حيث استعرض الأخير خلال اللقاء، آخر مستجدات الأوضاع الخدمية لمدينة بنغازي.

من جانبه، قال القائد العام للقوات المسلحة، أن مدينة بنغازي دفعت تكلفة باهظة من دماء شبابها، وتستحق أن يعيش أهلها في رخاء وعزة وكرامة.

الجدير بالذكر، تأتي هذه الزيارة، لمباركة الانتصارات المؤزرة التي حققتها القوات المسلحة الليبية لدحر الإرهاب في منطقة الجنوب الليبي، واستتباب الأمن وعودة مؤسسات الدولة لحضن الوطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا