إدارة منظومة الحساونة : الاعتداء الجديد قد يتسبب في عدم القدرة على توفير المياه بالمنطقتين الغربية والوسطى 

الحساونة-العنوان

تعرضت 4 آبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، إلى السرقة والتخريب للمحولات الكهربائية.

وأفاد بيان نشر اليوم الثلاثاء، عبر الصفحة الرسمية لمنظومة الحساونة سهل الجفارة على فيسبوك أن الاعتداء وقع يوم الأحد الماضي ليرتفع عدد الآبار التي تم تخريبها وسرقتها وخروجها عن الخدمة منذ 2017 إلى (96) بئراً.

وأكدت إدارة المنظومة عبر البيان أن خطورة هذه الاعتداءات الإجرامية وتردي الوضع الأمني بمنطقة حقول الآبار كان سببا في توقف أعمال صيانة المضخات الغاطسة بالآبار وإعادة تركيبها.

مشيرة إلى أن ذلك تسبب في عجز في الإمداد المائي وعدم القدرة على تلبية احتياجات المدن والمشاريع الزراعية من المياه بالمنطقة الغربية والوسطى بشكل منتظم ومستمر دون انقطاع مع حلول فصل الصيف القادم.

وناشدت منظومة الحساونة سهل الجفارة كافة الجهات المسؤولة والعسكرية بالدولة بتحمل مسؤولياتهم أمام الوطن والمواطن بتوفير الحماية لحقول الآبار للحفاظ على استمرار ضخ المياه وتجنب كارثة انقطاع الإمداد المائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية