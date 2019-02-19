المشير حفتر: بنغازي دفعت تكلفة باهظة من دماء شبابها ويستحق أهلها العيش في رخاء

ليبيا – استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أمس الأول رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بو جواري والوفد المرافق له.

بلدية بنغازي أوضحت بحسب مكتبها الإعلامي أن الزيارة تأتي لمباركة الإنتصارات المؤزرة التي حققتها القوات المسلحة لدحر الإرهاب في المنطقة الجنوبية واستتباب الأمن وعودة مؤسسات الدولة لحضن الوطن بالإضافة إلى مناقشة المستجدات المتعلقة بإعمار مدينة بنغازي .

ومن جانبه، قام بوجواري بإطلاع المشير حفتر على آخر مستجدات الأوضاع الخدمية لمدينة بنغازي وذلك من خلال عرض بعض الإجراءات الأولية المتخذة واللازمة لإعداد رؤية إعادة إعمار المدينة.

ومن جهته، شدد المشير خليفة حفتر على ضرورة المباشرة وبشكل عاجل بإنهاء أي إجراءات تعيق الإعمار وتذليل الصعاب ، لافتاً إلى أن بنغازي دفعت التكلفة باهظة من دماء شبابها وتستحق أن يعيش أهلها في رخاء وعزة وكرامة.

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