«السايح» يناقش مع سفيرة فرنسا استعداد المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات الدكتور، عماد السايح، صباح اليوم، بمقر المفوضية الجديد في طرابلس، سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس هيلين.

وتمَّ خلال اللقاء مناقشة استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة المتوقع تنفيذها هذا العام، وكذلك مناقشة الدعم الدولي للعملية الانتخابية عموماً، وللمفوضية على وجه الخصوص، والذي تُديره بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا..

وتعتبر فرنسا من الدول التي ساهمت في دعم مشروع الانتخابات، الذي يُشرف عليه ويُديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفي ذات السياق، استقبل رئيس مجلس المفوضية، مستشارة ونائبة السفير الهولندي لدى ليبيا، مونيك كوزليوس، في زيارتها الأولى لمقر المفوضية الجديد، حيث تمَّت خلال هذا اللقاء مناقشة أوجه دعم المفوضية في استعداداتها لتنفيذ عملية الاستفتاء علي الدستور والاستحقاقات الانتخابية التي سوف تُكلف بها خلال هذا العام، وكذلك مدى التقدّم، الحاصل في الدعم المقدَّم من خلال مشروع دعم الانتخابات، الذي يُديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

