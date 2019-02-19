الارصاد: مرتفع جوي وامطار متفرقة على هذه المناطق

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد في نشرة جوية أن تشهد الاجواء تأثرها بامتداد لمرتفع جوي على أغلب مناطق ليبيا.

واشار المركز إلى أن المرتفع الجوي يعمل على استقرار العوامل الجوية حيث تميل درجات الحرارة للاعتدال نهاراً خاصة على مناطق غرب ليبيا.

واضاف المركز أن ثمة فرصة لتكاثر للسحب وفرصة سقوط امطار متفرقة على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر هذا اليوم.

وتتراوح درجات الحرارة في مناطق الشمال الغربي مابين 16 – 22 مْ, فيما تشهد مناطق الشمال الشرقي اجواء باردة وتتراوح درجات الحرارة مابين 15 – 19 ولا تتجاوز 13 مْ على المرتفعات الجبلية فيما تشهد درجات الحرارة في الجنوب 18 – 20 مْ مع اجواء دافئة.

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