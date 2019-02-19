اللواء الحاسي: العصابات التشادية في الجنوب تتلقى دعماً من قطر

ليبيا – أكد آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء ركن عبد السلام الحاسي أمس الاثنين أن عملية الجيش لتطهير جنوب من التنظيمات الإرهابية والعصابات التشادية تسير بشكل ممتاز دون أي عوائق.

اللواء الحاسي قال في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” إن قوات الجيش تمكنت خلال الأيام الأخيرة من القبض على نحو 10 عناصر إرهابية خطيرة ، مضيفاً أنه سيتم الكشف عن أسمائها لاحقاً لدواعٍ أمنية.

وشدد اللواء الحاسي على أن العصابات التشادية الموجودة في بعض المناطق بالمنطقة الجنوبية تتلقى دعماً من قطر ، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم الأدلة في الوقت المناسب.

ونفى آمر غرفة عمليات الكرامة صحة ما تردد عن تعثر العملية العسكرية في مدينة مرزق، قائلاً :” لا تعثر أبداً في مرزق فقط لا نريد أن نرهق المنطقة ولا نريد إقحام المدنيين في العمليات طمأنّا قبائل التبو الليبية رغم أن المرتزقة بالمنطقة أكثر منهم”.

آمر غرفة عملية الكرامة أشار إلى أن من يعارض عملية الجيش في الجنوب مرتزقة ينتمي بعضهم إلى قبائل التبو وآخرين من سرايا الدفاع عن بنغازي وبقايا الإرهابي إبراهيم الجضران ، موضحاً أن قبائل التبو تبذل جهوداً لاحتواء هذه الجماعات من المرتزقة والإرهابيين.

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