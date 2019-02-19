الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الثلاثاء إن الطقس يميل للاستقرار على أغلب مناطق ليبيا، فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء قليلة السحب إلي صافية والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(16–22)مْ.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا وفرصة سقوط أمطار على بنغازي ومناطق الجبل الاخضر هذا اليوم والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15–19) مْ ولا تتجاوز (13) مْ على المرتفعات الجبلية.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-20) مْ تصل إلى (25) مْ على غدامس وغات وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد على غات.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ظهور بعض السحب العابرة والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18- 20) مْ وتسجل ارتفاعا تدريجيا وطفيفا خلال اليومين القادمين.

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