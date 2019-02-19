الكهرباء تعلن عن الإنتهاء من صيانة محطة الشعلة بالجبل الأخضر

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن الانتهاء من صيانة عطل محطه الشعلة بمنطقة الجبل الأخضر.

وقال المهندس جاد الله فرج رئيس قسم الكوابل التابع لأداره الجهد المتوسط الجبل الأخضر ” للاقتصادية ” ان اعمال الصيانة تضمنت اصلاح الأعطال الكهربائية والمكيانيكية التي تعرضت لها محطة نتيجة سوء الأحوال الجوية وغزارة الأمطار والذي نتج عنه دخول المياه الى المحطة مما أدى الى توقفها عن العمل.

وأشار الى أن العاملين في الشركة واصلوا العمل على مدار الساعة لإصلاح المحطة وقاموا بتحرير تقرير عن ضرورة توفر قطع غيار تجنباً لانقطاعات اخري .

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