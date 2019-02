المتوسط:

قام مشايخ وأعيان مدينة درنة، بعقد اجتماع مع آمر الغرفة الأمنية العليا العميد، عبد العالي البرعصي.

ويأتي هذا الاجتماع، لبحث التحركات حول المصالحة بين أبناء الوطن الواحد.

وفي سياقٍ ذي صلة، أكد البرعصي، أن اللقاء تخلل مناقشة العقبات التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة وسبل حلحلتها.

